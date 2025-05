Chima Le voleur légendaire

Lavertus est furieux : on a volé un objet caché dans sa pièce secrète. Il se lance à la poursuite du voleur et Laval et ses amis découvrent alors avec stupéfaction qu'il n'est autre que le mystérieux pilote Sombrevent. Laval arrive à le persuader ...