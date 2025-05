Botched : chirurgie à tout prix S7 E5 - Le plastique, c'est fantastique

Lire la vidéo

Diffusé le 03/10/2021

Terry Dubrow et Paul Nassif sont les chirurgiens esthétiques préférés de l'Amérique. Et pour cause ! Le duo s'est donné une mission de taille : venir en aide aux victimes des charlatans de la chirurgie… Âmes sensibles s'abstenir !