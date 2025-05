Chouette pas chouette La cour de récré

Kiki et Lili jouent à la marelle au milieu de la cour de récré. Fafa et ses copains arrivent et leur demandent de partir sous prétexte qu'elles ne peuvent pas jouer ici. Et quand Kiki tente de protester, Fafa lui répond que cet endroit est réservé...