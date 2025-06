Christina : la reine de la réno S2 E6 - C'est elle qui décide

Diffusé le 10/02/2024

Christina reprend le travail après la naissance de son petit dernier, mais va avoir besoin d'aide pour jongler entre ses trois enfants et un nouveau projet de rénovation. Ses clients souhaitent une cuisine ouverte dans le style campagnard moderne et un espace de vie plus épuré.