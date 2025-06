Christina : la reine de la réno S2 E10 - Inondations et autres réjouissances

Diffusé le 14/10/2022

Mike Rose, l’entrepreneur associé avec Christina, lui présente des nouveaux clients : ses voisins Eric et Gina. Le couple vit dans une maison construite en 1964 et veut rénover sa cuisine. Christina leur propose le design le plus glamour de toute sa carrière de décoratrice d’intérieur !