Christina : la reine de la réno S4 E2 - La bonne énergie

Diffusé le 12/04/2025

Christina et James retrouvent d'anciens clients, Mark et Michelle, pour rénover leurs deux salles de bains. Ils aident également leurs amis Mike et Autumn à se décider sur la construction d'une piscine dans leur jardin.