Christina : la reine de la réno S2 E7 - Mon nouveau cocon

Diffusé le 11/10/2022

Christina est chargée par ses amis Cara et Chris de rénover leur salle de bains et leur chambre. Mais le couple n'a pas les mêmes goûts et les contenter tous les deux pourraient s'annoncer délicat.