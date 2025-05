Christina : la reine de la réno S1 E1 - Amis pour la vie

Diffusé le 10/10/2022

Cassie, une vieille amie de Christina, se réinstalle dans la maison de son enfance, que sa mère vient de quitter pour une résidence senior. Cassie, qui ne se sent pas chez elle dans cette maison vieillotte et démodée, demande à Christina de réaménager la cuisine pour en faire une pièce plus grande, plus lumineuse et plus ouverte.