Christina : la reine de la réno S1 E2 - Nouveau look pour nouvelle chambre

Diffusé le 10/10/2022

La chambre et la salle de bains de Matt et Ryan, très démodées, ont besoin d’un sérieux coup de jeune. Christina retrousse ses manches et transforme ces pièces désuètes en espaces chics et fonctionnels.