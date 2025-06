Christina : la reine de la réno S1 E5 - Guerre des genres

Diffusé le 12/10/2022

Thomas et Charla ont rénové presque toute leur maison au fil des ans. Ils font appel à Christina pour transformer la toute dernière pièce, une salle de bains sombre et démodée, et en faire un espace moderne, ouvert et lumineux.