Christina : la reine de la réno S4 E10 - Une piscine et une cuisine de rêve

Lire la vidéo

Diffusé le 10/05/2025

Jon et Lindsay profitent de la construction d’une piscine dans leur jardin pour demander à Christina de remanier entièrement leur cuisine et leur salon. Leur but est de créer une harmonie entre intérieur et extérieur, et recevoir famille et amis dans une maison qui leur ressemble.