Christina : la reine de la réno S4 E11 - Une amitié de 25 ans

Christina reçoit un appel de Carlos, un ami d’enfance. Sa femme et lui désirent rénover la cuisine, la salle de bains, la cheminée et le bar de leur maison pour la moderniser. Taylor, la fille de Christina, devient ado et souhaite renouveler sa garde-robe.