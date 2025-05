Christina : la reine de la réno S4 E13 - Un maximum d'espace pour un maximum de bonheur

Tobias et Jenny vivent à San Clemente dans une petite maison avec vue sur mer où ils sentent un peu à l’étroit avec leurs trois enfants. Christina et James vont devoir se creuser les méninges pour gagner quelques mètres carrés. La mission s’avère plus compliquée que prévu car Tobias et Jenny ont leurs habitudes et sont très attachés à certains coins de leur maison.