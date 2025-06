Christina : la reine de la réno S4 E15 - Encore plus de nouvelles cuisines !

Lire la vidéo

Diffusé le 07/06/2025

Tout en rénovant sa propre cuisine, Christina réaménage en partie la maison de Nadine et Cliff, construite en 1960. Le salon, la salle à manger, la cuisine et la buanderie, qui forment un ensemble peu dégagé et vieillot, sont transformés en un vaste espace accueillant, clair et lumineux.