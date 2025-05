Christina : la reine de la réno S4 E3 - Encore une nouvelle maison !

Diffusé le 19/04/2025

Morgan et Jessica ont trois filles et commencent à se sentir un peu à l’étroit dans leur maison. Ils demandent à Christina d’agrandir leur cuisine ainsi que leurs deux salles de bain. Christina et Josh veulent se rapprocher de Newport Beach et visitent la maison de leurs rêves. Un nouveau déménagement se profile pour la famille.