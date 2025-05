Christina : la reine de la réno S4 E5 - Toujours partante pour une nouvelle réno

Diffusé le 26/04/2025

Amy et Scott veulent rénover leur cuisine sombre, démodée et peu pratique. Ils souhaitent également réaménager leur salon et l’ouvrir sur le jardin. Cassie, l’amie de Christina, organise une fête pour le premier anniversaire de sa fille.