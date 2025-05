Christina : la reine de la réno S4 E6 - Une vie de chien !

Diffusé le 26/04/2025

Christina aide Nicole et Danny à repenser l’agencement de leur cuisine et de leur salon pour qu’ils puissent mieux recevoir leurs amis. Grâce à une spécialiste en communication animale, Christina et Josh créent un lien plus fort avec leurs deux chiens.