Christina : la reine de la réno S4 E8 - Une réno sans fin

Diffusé le 03/05/2025

Jon et Leanna font appel à Christina pour transformer leur chambre et leur salle de bains de style années 70 en un espace zen où ils pourront décompresser après leurs journées de travail stressantes. Mais au fil des travaux, les mauvaises surprises s’enchaînent et le chantier prend de plus en plus de retard.