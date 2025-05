Christina : la reine de la réno S4 E9 - Une cuisine pour Bradley

Diffusé le 10/05/2025

Chez Teri et Bradley, la salle de bains date des années 80 et la cuisine a déjà 20 ans. Christina et son équipe vont y remédier avec un style « moderne bord de mer ». En parallèle, Josh et Christina se lancent dans la rénovation de leur propre cuisine. Parviendront-ils à se mettre d’accord ?