Christina : la reine de la réno S2 E2 - Tout pour Pando

Diffusé le 14/10/2022

Pando et Michelle viennent de se marier et l’heure est la recomposition familiale et à l’harmonisation des styles. Alors que Pando a rénové sa maison il y a des années, Michelle souhaite apporter sa touche personnelle afin que la décoration intérieure reflète leurs personnalités respectives et leur nouvelle vie.