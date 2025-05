Christina : la reine de la réno S4 E1 - Une nouvelle vie

Diffusé le 12/04/2025

Christina retrouve James et Mike pour répondre à la demande d’Angela et John qui rêvent de rénover leur cuisine sombre et la remettre à leur goût. Ce sera l’occasion pour cette famille recomposée de prendre un nouveau départ.