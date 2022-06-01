Christophe Willem en Panorama Christophe Willem en Panorama

Chargement

Dans ce concert enregistré dans la salle mythique de l'Olympia, Christophe Willem nous invite à vivre une soirée intime et complice, entouré de ses musiciens, dans une ambiance à la fois chaleureuse et élégante. Porté par son énergie solaire, il interprète les titres de son dernier album "Panorama", ainsi que ses plus grands succès, le tout dans une mise en scène épurée et immersive. Alternant entre les performances sur scène et quelques séquences interviews, ce concert révèle aussi le parcours, les valeurs et les émotions de l'artiste, sans filtre, grâce à des confidences capturées en coulisses et dans son quotidien.