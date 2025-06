Cinésix Dis-moi juste que tu m’aimes, disponible en DVD et VOD !

Au bout de quinze ans de mariage, une crise met à l’épreuve l’union de Julien et Marie. Quand Anaëlle, le grand amour de jeunesse de Julien, réapparaît dans le paysage, Marie panique. Perdue dans une spirale infernale de jalousie et d’autodépréciation, Marie se laisse entraîner dans une aventure avec Thomas, son nouveau supérieur hiérarchique, qui va se révéler aussi manipulateur que dangereux, jusqu’à faire basculer leur liaison dans le fait-divers. » Dans ce thriller psychologique suffocant, un quatuor d’acteurs livre des performances bouleversantes. Anne Le Ny (Le Torrent) tisse une intrigue où chaque regard dissimule un mensonge. Entre passion et manipulation, la tension monte inexorablement, portée par une musique envoûtante, jusqu’à un dénouement à couper le souffle. © SND