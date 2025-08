Cinésix Karaté Kid : Legends - Au cinéma le 13 août

« Karaté Kid : Legends » réunit les maîtres d'arts martiaux emblématiques de l'une des franchises cinématographiques les plus appréciées de tous les temps pour raconter une histoire inédite, pleine d'action et de cœur. Lorsque le prodige du kung-fu Li Fong (Ben Wang) déménage à New York avec sa mère pour intégrer une prestigieuse école, il trouve du réconfort dans une nouvelle amitié avec une camarade de classe et son père. Mais la paix retrouvée sera de courte durée lorsqu'il s’attire les foudres d'un redoutable champion de karaté local. Poussé par le désir de se défendre, Li participera à la compétition de karaté ultime ! Guidé par la sagesse de son professeur de kung-fu, M. Han (Jackie Chan), et du légendaire Karaté Kid, Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Li fusionne leurs styles uniques pour se préparer au combat.