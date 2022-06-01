Cinésix Super Charlie, le 18 février au cinéma

Will, 10 ans, rêve de devenir un super-héros et de combattre le crime aux côtés de son père, policier. Mais son quotidien est bouleversé par la naissance de son petit frère Charlie, qui accapare toute l’attention de la famille. Pire encore, Will découvre que ce bébé possède de véritables super-pouvoirs. Quand un super-vilain aidé d’un scientifique dérangé menace le monde, Will devient le coach de Charlie. Ensemble, les deux frères devront apprendre à se faire confiance pour sauver l’humanité. © Nordisk Film Production