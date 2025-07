Clarisse, dans l'ombre des stars Dès maintenant sur M6+

À seulement 30 ans, Clarisse Castan, originaire de l'Aveyron, nous ouvre les portes d'un monde qui fascine autant qu'il intrigue : celui des célébrités. Après 5 ans dans un grand groupe hôtelier, au service des clients VIP, elle a pris le risque de se mettre à son compte, et de monter sa propre société. Dans cette série, elle nous fait vivre le quotidien de celles et ceux qui font la une, sans filtres ni artifices. Sport, cinéma, humour, qui sont les célébrités qu'elle côtoie et celles dont elle rêve de s'occuper ? Entre glamour et pression, confidences et imprévus, Clarisse incarne le trait d'union entre les stars et le public. Elle nous révèle l'envers du décor, avec sincérité, élégance et son regard unique. Coulisses d'évènements exclusifs, célébrités comme vous ne les avez jamais vues : bienvenue dans les coulisses d'un monde ultra-privé.