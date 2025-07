Clarisse, dans l'ombre des stars Épisode 1

Clarisse est missionnée par le couple star Victoria et Lucas Hernandez pour organiser une soirée d’Halloween. Entre la gestion des imprévus et la coordination des équipes de décoration et de restauration, Clarisse montre son sens de l’organisation. Direction le monde de la mode où Clarisse accompagne Rose Bertram, mannequin internationale de son agence, pour le défilé d’une célèbre marque de lingerie où elle croise des personnalités comme Kelly Rutherford, Iris Mittenaere, Léna Mahfouf ou Nassim Lyes. À 24 heures de la grande soirée Jeux Olympiques, Clarisse mobilise son équipe pour finaliser les moindres détails : dégustation des pièces sucrées, répétition générale et ajustement de la guest list. Clarisse confie le lancement de la soirée à ses collaboratrices en raison d’un autre engagement sur la péniche Pullman.