Clarisse, dans l'ombre des stars Épisode 10

Lire la vidéo

Le frère de Clarisse accepte de réfléchir à la proposition de sa sœur. Clarisse organise une soirée d'anniversaire à des fins de relations presse, même si elle aurait préféré une célébration plus intime. L'événement attire de nombreuses marques et célébrités, dont Rose Bertram, Yoann Huget, Mokobé, Ilyes Djadel, Hatik et Adil Rami. Bien que stressée par son souci de perfection, Clarisse gère efficacement la soirée et accueille ses invités avec professionnalisme, parmi lesquels Axel Toupane, Matthieu Jalibert, Gaël Fickou, Paola Locatelli... Elle reste focalisée sur l'événement même si, en coulisses, Clarisse confie à une amie aspirer à une vie plus simple, avec une famille et moins de pression professionnelle. Elle réfléchit néanmoins à ses projets futurs incluant sa fondation, une expansion internationale et le désir d'avoir des enfants.