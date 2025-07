Clarisse, dans l'ombre des stars Épisode 2

Clarisse inspecte personnellement la suite d’un hôtel pour s'assurer que tout soit parfait avant l'arrivée d'une célèbre influenceuse et sa famille. Clarisse retrouve ensuite Doudou, le manager de l’humoriste Ahmed Sylla, pour discuter d'une éventuelle collaboration en tant qu’agente image. Quelques jours plus tôt, Clarisse avait fait venir des jeunes au spectacle d'Ahmed grâce à deux associations. Enfin, Clarisse et ses assistantes finalisent les derniers préparatifs pour une soirée dans un hôtel connu. Clarisse a d'autant plus de pression qu’il s’agit d’un événement organisé pour son ancien manager. Au cours de la soirée, Adil Rami, qui l'a récemment contactée pour une collaboration, la salue, de même qu’Omar da Fonseca, Thomas Monconduit, Aurélien Giraud et Pierre Sang.