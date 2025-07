Clarisse, dans l'ombre des stars Épisode 3

Lire la vidéo

Clarisse a dû appeler les pompiers après une nuit éprouvante. Les médecins diagnostiquent une infection bactérienne causée par un surmenage extrême. Clarisse part alors se ressourcer à Marrakech, entourée de ses proches Rose Bertram et Paul Mirabel. Clarisse entame un premier échange avec Antoine Dupont, à qui elle propose des actions en lien avec des associations et des projets caritatifs. Elle a ensuite rendez-vous avec Ilyes Djadel, qui a signé récemment dans son agence, et à qui elle propose une soirée post-spectacle pour soigner son image et sa stratégie. Enfin, Clarisse accompagne Matthieu Jalibert, son tout premier client, dont l’équipe joue la finale du Top 14. Clarisse et son frère François sont aux premières loges du match mais rien ne dit que Matthieu pourra jouer en raison d’une blessure récente.