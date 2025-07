Clarisse, dans l'ombre des stars Épisode 4

Malgré sa blessure, Matthieu Jalibert a finalement pu jouer mais son équipe s’est inclinée en finale. Clarisse, très affectée, tente de le joindre en vain, mais Yoann Huget la rassure : il faut laisser du temps au sportif pour encaisser la défaite. De retour à Paris, Clarisse et son équipe cherchent de nouveaux talents pour représenter une célèbre marque de prêt-à-porter. Clarisse se rend ensuite à La Cigale pour assister au spectacle d'Ilyes Djadel où elle a organisé une rencontre entre les sportifs Gaël Fickou, Yoann Huget et Erwan Konaté avec la presse et des marques pour créer des synergies. Cap ensuite sur Monaco, où Clarisse collabore avec un hôtel de luxe pour y faire venir des célébrités. Si plusieurs invités prévus se sont désistés, Jessica et Marco Verratti apparaissent in extremis et sauvent la soirée ! Quelques jours plus tard, Clarisse assiste aux obsèques de son oncle, avec lequel elle a grandi. Son père la raccompagne à Paris où l’attend… une soirée d’anniversaire à organiser pour Adil Rami. Un incident complique la préparation : un livreur a abîmé le parquet ancien de la salle de réception…