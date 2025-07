Clarisse, dans l'ombre des stars Épisode 5

La soirée d’anniversaire d’Adil Rami se complique : la propriétaire de l’hôtel particulier réclame 5 000 euros supplémentaires à Clarisse en raison du parquet abîmé. Malgré le stress, la soirée est un succès total : Adil est ravi et les célébrités affluent. Clarisse retrouve Ilyes Djadel dans le showroom d’une célèbre marque de prêt-à-porter pour sélectionner trois tenues : une pour les médias, une pour les réseaux sociaux et une pour un spectacle. Clarisse poursuit ensuite avec un rendez-vous crucial : Sébastien Bazin, PDG d’un grand groupe hôtelier et son mentor. Une rencontre intimidante pour Clarisse de laquelle elle ressort pourtant motivée. La journée continue avec un shooting pour une marque de luxe parfum, avec le basketteur Axel Toupane. Clarisse veille personnellement à cette campagne importante pour lui. Enfin, elle se rend au défilé de la marque de prêt-à-porter avec Jessica Verratti. Malheureusement, à la suite d’un conflit d'emploi du temps, Jessica lui fait faux bond.