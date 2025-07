Clarisse, dans l'ombre des stars Épisode 7

Lire la vidéo

Après avoir bouclé le tournage avec Matthieu Jalibert, Clarisse rentre à Paris pour préparer son départ au festival de Cannes. Sur place, elle doit gérer une situation tendue : Dadju a raté son vol, ce qui menace sa performance dans un showroom très attendu. Clarisse vérifie personnellement sa chambre et sa loge, mal située car en plein passage. Le concert a bien lieu et c’est une mission accomplie pour elle et son assistante Carla. Toutes deux retrouvent Jessica Verratti, puis se rendent à la villa Forbes pour retrouver le PDG d'un grand média. Clarisse annonce une belle opportunité médiatique à son talent Fabio, invité sur le plateau de l’émission « Quelle époque ! ». Mais un coup dur tombe : Fabio souffre d'une intoxication alimentaire et ne pourra pas honorer son engagement. Clarisse entre en contact avec l’équipe de Léa Salamé, qui lui demande si Antoine Dupont pourrait le remplacer au pied levé.