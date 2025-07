Clarisse, dans l'ombre des stars Épisode 8

Clarisse organise un déjeuner pour une célèbre marque de vêtements où elle fait décaler une table avec Eva Longoria car celle-ci ne souhaite pas être filmée. Le déjeuner est une réussite, et Clarisse croise Kylian Mbappé avec qui elle s’entend bien. Clarisse fait une pause bien méritée en Aveyron pour rejoindre son père, son frère et sa sœur Clémence qui est sa confidente. Clarisse célèbre la publication d’un article sur Erwan Konaté et Axel Toupane dans un magazine de culture populaire, mode et actualité. Elle reçoit chez elle Paola Locatelli, avec qui elle partage des souvenirs forts, notamment un voyage humanitaire au Togo où Paola lui a présenté l’association Aïda. Matthieu Jalibert, en visio, partage ce moment avec elles. De retour à Paris, Clarisse donne rendez-vous à François pour lui proposer officiellement de rejoindre son agence en tant que bras droit.