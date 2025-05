Clean Épisode 3

Lire la vidéo

Diffusé le 11/04/2025

Malgré la complicité de Françoise dans les délits d’initiés de Charlant et Marc, Lola entraîne Jess et Mina dans un nouveau coup magistral qui la crédibilise aux yeux de Marc. La nouvelle proposition de ce dernier fait peur à Jess et Mina, sous la menace de l’enquête interne de la banque. Lola, elle, n’a pas le choix : à quelques jours de l’audience chez le juge, avec son bail annulé, elle doit trouver de l’argent à tout prix !