Coiffer Hollywood S1 E7

Diffusé le 20/07/2023

Leurs noms ne vous disent peut-être rien, mais Ted Gibson et Kim Vo sont les deux plus grandes stars de la coiffure de Hollywood ! Mais dans la cité des Anges, la vie peut parfois s’avérer diabolique… Entre rivalités féroces, drames personnels et coups bas professionnels, partagez leur quotidien riche en émotions !