Coluche, la France a besoin de toi !

Diffusé le 22/12/2012

Texte écrit et lu par Josiane Balasko. Dans les années 80, entre la censure médiatique et une société française encore muselée par de nombreux tabous, comme l'homosexualité, la drogue ou le racisme, la grossièreté maîtrisée de Coluche vient bousculer l'ordre établi. Josiane Balasko, la « pote » de la première heure, nous guide au cœur des motivations du comique rebelle. Au fil des sketches et des archives inédites, Coluche dérange, distribue les baffes. Les journalistes, les hommes politiques, l'armée, la police, la publicité, nul n'est épargné… Plus de vingt ans après sa disparition en 1986, l'humoriste a laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective. Son humour vachard, populaire et bagarreur n'a pas pris une ride !