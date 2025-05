Coluche, le bouffon devenu roi Coluche, le bouffon devenu roi

Diffusé le 03/06/2016

Coluche était un roi. Un bouffon devenu roi. Armé d'un talent certain, d'une hargne imparable et d'un sens de l'humour à toute épreuve, le premier comique d'après 1968 a pénétré en force dans le milieu du spectacle et a inventé une nouvelle manière de rire, repoussant toujours plus loin convenances et limites. Il a bousculé les identités, entrechoqué les personnages. Rien ne lui a résisté et chaque domaine dans lequel il s'est aventuré est invariablement devenu son royaume. On appelle ça une trajectoire. Retour sur cette trajectoire artistique tout à fait exceptionnelle...