Comment trouver l'amour à la Saint-Valentin ?

Diffusé le 14/02/2018

Conceptrice d'applications, Vivian Blair vient de mettre au point un nouvel algorithme qui permet à des célibataires de trouver l'âme sœur. Son patron, Wes Robinson, est un coureur de jupons dont la mère lui demande de choisir entre sa carrière de séducteur et celle de chef d'entreprise. Pour promouvoir l'application à l'occasion de la Saint-Valentin, Vivian et Wes participent à une émission de télévision et, devant le présentateur emballé, acceptent de faire le test ensemble…