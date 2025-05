Comprendre les médias Coulisses du portrait de Julie Soreau, pratiquante de Chase Tag

Diffusé le 27/03/2025

Le Chase Tag, c’est le jeu du chat et de la souris version sportive, avec des obstacles dans une arène de 12 mètres sur 12. Une discipline pour l’instant dominée par les hommes. Mais, de plus en plus de femmes se lancent dans cette pratique. C’est le cas de Julie Soreau, 29 ans, qui s’entraîne à Roubaix. Yanis, 13 ans, élève de 4ème au collège Pierre Mendes-France à Tourcoing, accompagné par la journaliste Linda Kerfa, l’a rencontrée.