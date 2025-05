Comprendre les médias Coulisses du portrait de Manyoly, artiste qui met en avant les femmes

Diffusé le 27/03/2025

Depuis plus de 10 ans, l’artiste Manyoly, alias Marie-Lou, peint des portraits de femmes dans la rue. Des visages hauts en couleur qui ornent les murs des villes qu’elle traverse, de Paris à Berlin, en passant par Marseille, où elle a commencé. Et c’est dans le plus vieux quartier de la cité phocéenne, l’emblématique Panier, qu’Elza, 13 ans, élève de 4ème au collège Louise Michel de Marseille, accompagnée par le journaliste Adrien Quintard, l’a suivie en plein travail.