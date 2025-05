Confession d'un tueur en série S1 E1 - Un suspect jamais inquiété

En faisant des recherches pour son prochain roman policier, l'autrice Jillian Lauren découvre le tueur en série Sam Little et se rend rapidement compte qu'il pourrait être lié à plusieurs meurtres non élucidés, et par conséquent à de terribles injustices systémiques.