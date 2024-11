Il y a 4 jours|43:18

L'INTÉGRALE - Isabelle Adjani, l'insaisissable

PODCAST - C'est l'une de nos plus grandes actrices, la plus récompensée de l'histoire de notre cinéma : Isabelle Adjani. Elle-même avoue être plus douée pour le cinéma que pour sa propre vie. Mais pourquoi a-t-elle si bien et si souvent joué des personnages en proie à la folie ? Et d'où vient son image de star capricieuse et mystérieuse ? "Isabelle Adjani, l'insaisissable, c'est le nouvel épisode de Confidentiel.