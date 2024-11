Continuum S1 E6 - Manque de temps

Diffusé le 13/01/2013

Kagame poursuit son ambition avec un nouvel objectif : rallier à sa cause le monde des intellectuels. Quand la responsable d'une grande entreprise est kidnappée par Liber8, Kiera et Carlos entament une course contre la montre pour la retrouver.