Continuum S3 E7 - La première minute

Diffusé le 09/12/2014

Kiera dévoile à Catherine et à Liber8 la trahison de Curtis. Elle craint cependant que cela ne soit une erreur lorsqu'elle voit Jaworski dans sa cellule et se souvient de son arrestation ainsi que de sa première rencontre avec Kagame et Sonia.