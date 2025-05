Conviction Épisode 2 - Face caméra

Diffusé le 13/03/2017

Pour leur deuxième affaire, Hayes demande à son équipe de lui trouver un dossier traité par Conner Wallace en personne. Le choix se porte sur "Le trio de Prospect Park". Brian, Seamus et Mike ont été arrêtés lors d’une nuit de quasi émeute suite à l’interruption d’un concert dans Prospect Park, à Brooklyn, et ont été condamnés à 18 ans de prison pour viol et agression.