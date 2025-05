Conviction Épisode 9 - Peine capitale

Diffusé le 03/04/2017

Wallace impose une affaire à Hayes et son équipe : Earl Slavitt, qui a été condamné pour le meurtre d'un procureur fédéral et ami de Wallace, doit être exécuté dans cinq jours. Hayes et ses collaborateurs se rendent dans l'Indiana afin de couper court à l'exécution. L'enquête les entraîne sur la piste de malfrats et de hauts fonctionnaires corrompus.