CORNEIL ET BERNIE Qu'est-ce qui fait courir Corneil ?

Bernie et Roméo inscrivent leurs chiens à une course. Corneil remporte la victoire, Bernie s'emballe et rêve déjà de faire participer Corneil à un grand prix canin' Corneil refuse de concourir' arrivera-t-il à faire entendre raison à Bernie ?