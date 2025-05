CORNEIL ET BERNIE Un ami de trop

C'est les vacances et Roméo s'ennuie. Tous ses amis sont partis et la seule personne qui reste est Bernie. Pour ne pas rester seul, il va donc se rapprocher de Bernie, au plus grand plaisir de ce dernier qui croit avoir trouver un nouvel ami. Mais...