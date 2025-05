Cosmos 1999 S1 E10 - Soleil noir

Diffusé le 09/07/2014

La Lune est attirée vers un gigantesque trou noir qui a déjà englouti un vaisseau de reconnaissance envoyé par la base Alpha. En désespoir de cause, le commandant Koenig demande à six membres de l'équipage de partir à la recherche d'une planète plus sûre.